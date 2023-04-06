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Россияне массово выбрали для отдыха необычное направление

Российские туристы массово выбрали для отдыха неожиданное зарубежное направление.

Монголия заняла лидирующую позицию по росту потока туристов из РФ в 2022 году. Об этом сообщает интернет-портал BFM.ru со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

За прошедший год турпоток в Монголию вырос в 77 раз. В то же время популярный у россиян Таиланд получил прирост туристов в 12 раз, а Грузия в семь раз.

10 интересных фактов о Монголии: видео

Стоимость тура в Монголию на три-четыре дня стартует от 70 тысяч рублей на человека. За 10 дней в Монголии придется заплатить 130 тысяч рублей.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самых востребованных российских курортах.

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