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Стало известно, когда запустят прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Малайзией

Из Екатеринбурга в Малайзию планируют запустить прямые авиарейсы уже осенью этого года.

Когда запустят прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Малайзией
© УралПолит.Ru

Из Екатеринбурга на остров Лангкави в Малайзии планируют запустить прямые авиарейсы. Программа может появиться уже в сентябре 2023 года . Об этом сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев на пресс-конференции в «Интерфаксе», передает корреспондент УралПолит.Ru.

«Месяц назад мы вели переговоры с министром туризма Малайзии и с губернатором острова Лангкави на предмет возможного прямого авиасообщения между Екатеринбургом и островом Лангкави. Если удастся осуществить планы, а завтра пройдут интенсивные переговоры с туроператорами, то мы надеемся, что эта программа стартует в сентябре», - рассказал Мальцев.

Напомним, что о намерении запустить прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Малайзией в 2023 году стало известно еще в конце прошлого года. Об этом тогда сообщил временный поверенный в делах посольства Малайзии в России Джохан Арифф Бин Абдул Разак на встрече с президентом Уральской торгово-промышленной палаты Андреем Бесединым. Также он отметил, что в Малайзии в ближайшее время может заработать российская платежная система «Мир».

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