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38 минут назад

Представитель туроператора объяснила, почему подорожали путевки в Турцию

Уралинформбюро

Стоимость путевок в Турцию в 2023 году выросла на 25-30% по сравнению с 2022-м. Как объяснила руководитель департамента маркетинга "Анекс Тур Россия" Жанна Гареева, у поднятия цены есть несколько объективных причин, передает "Уралинформбюро".

Эксперт объяснила, почему подорожали путевки в Турцию
Фото: РегУралинформбюроРегУралинформбюро

"Во-первых, возросла стоимость перевозки, так как поднялась цена авиатоплива и увеличилась длительность полета. Если раньше перелет Москва – Анталия составлял от 2 часов 50 минут до 3 часов 10 минут, то сейчас от 4 часов 40 минут до 5 часов. Во-вторых, турецкие отельеры подняли стоимость проживания, так как в самой Турции выросли цены", – рассказала эксперт.

Аналогично поднялись цены и на путевки в Сочи – от 15% до 30%. При этом Гареева посоветовала торопиться тем, кто планирует отдыхать на русском юге – заполняемость отелей и глубина продаж растет.

Ранее эксперты перечислили зарубежные страны, где смогут отдохнуть уральцы.

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