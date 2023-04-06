Эксперт объяснила, почему подорожали путевки в Турцию

Стоимость путевок в Турцию в 2023 году выросла на 25-30% по сравнению с 2022-м. Как объяснила руководитель департамента маркетинга "Анекс Тур Россия" Жанна Гареева, у поднятия цены есть несколько объективных причин, передает "Уралинформбюро".
"Во-первых, возросла стоимость перевозки, так как поднялась цена авиатоплива и увеличилась длительность полета. Если раньше перелет Москва – Анталия составлял от 2 часов 50 минут до 3 часов 10 минут, то сейчас от 4 часов 40 минут до 5 часов. Во-вторых, турецкие отельеры подняли стоимость проживания, так как в самой Турции выросли цены", – рассказала эксперт.
Аналогично поднялись цены и на путевки в Сочи – от 15% до 30%. При этом Гареева посоветовала торопиться тем, кто планирует отдыхать на русском юге – заполняемость отелей и глубина продаж растет.
Ранее эксперты перечислили зарубежные страны, где смогут отдохнуть уральцы.