Эксперт объяснила, почему подорожали путевки в Турцию

"Во-первых, возросла стоимость перевозки, так как поднялась цена авиатоплива и увеличилась длительность полета. Если раньше перелет Москва – Анталия составлял от 2 часов 50 минут до 3 часов 10 минут, то сейчас от 4 часов 40 минут до 5 часов. Во-вторых, турецкие отельеры подняли стоимость проживания, так как в самой Турции выросли цены", – рассказала эксперт.