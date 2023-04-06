Цены на туры из Екатеринбурга в Турцию взлетели на 30%

Стоимость туров из Екатеринбурга в Турцию выросли на 25-30% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом рассказала руководитель департамента маркетинга «Анекс Тур Россия» Жанна Гареева.

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«Стоимость турпакета в Турцию возросла в среднем на 25-30% по сравнению с прошлым сезоном. Это обусловлено объективными факторами. Возросла цена перевозки на фоне роста стоимости топлива и увеличения длительность полетов в полтора раза», — сказала Жанна Гареева в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».

Также она отметила, что турецкие отельеры подняли стоимость проживания. «В целом, в Турции цены выросли на все», — считает руководитель департамента «Анекс Тур России».

Ранее URA.RU сообщало, что с 27 апреля 2023 года самолеты авиакомпании «Аэрофлот» начнут выполнять ежедневные рейсы из Екатеринбурга в курортный город Турции — Анталья. На воздушных линиях будут задействованы узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800.