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1 час назад

Цены на туры из Екатеринбурга в Турцию взлетели на 30%

Ura.Ru

Стоимость туров из Екатеринбурга в Турцию выросли на 25-30% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом рассказала руководитель департамента маркетинга «Анекс Тур Россия» Жанна Гареева.

Цены на туры из Екатеринбурга в Турцию взлетели на 30%
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Стоимость турпакета в Турцию возросла в среднем на 25-30% по сравнению с прошлым сезоном. Это обусловлено объективными факторами. Возросла цена перевозки на фоне роста стоимости топлива и увеличения длительность полетов в полтора раза», — сказала Жанна Гареева в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».

Также она отметила, что турецкие отельеры подняли стоимость проживания. «В целом, в Турции цены выросли на все», — считает руководитель департамента «Анекс Тур России».

Ранее URA.RU сообщало, что с 27 апреля 2023 года самолеты авиакомпании «Аэрофлот» начнут выполнять ежедневные рейсы из Екатеринбурга в курортный город Турции — Анталья. На воздушных линиях будут задействованы узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800.

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