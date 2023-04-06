Эксперт предсказал рост туристического потока в Грузию

Появление в Грузии отелей с системой «все включено» сделает эту страну серьезным конкурентом Сочи в борьбе за российских туристов. Такое мнение высказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт отметил, что вряд ли Грузия сможет стать конкурентов Турции, так как на территории Турции открыты более пяти тысяч отелей, которые работают по системе «все включено». Кроме того, у Грузии по сравнению с Турцией нет самого главного — Средиземного моря.

В то же время Грузия может составить конкуренцию России за туристов, отдыхающих на Черном море. В России мало отелей с системой «все включено», при этом отдых в Грузии дешевле, чем в Сочи.

Мкртчян отметил, что в Грузию редко едут на 2-3 дня, чаще всего это отдых около двух недель.

Эксперт добавил, что российским отельерам надо внедрять систему «все включено», чтобы соответствовать мировым трендам, передает НСН.

2 апреля стало известно, что четыре новых отеля на берегу Черного моря в городе Батуми автономной республики Аджария будут работать по системе All Inclusive, передает ФАН.