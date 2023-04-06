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55 минут назад

"Самая большая ошибка": турист раскритиковал отдых в санатории Анапы

Мира Маркина

Россиянин посетил санаторий Анапы и раскритиковал отдых. Свое путешествие он описал фразой "самая большая ошибка". Об этом сообщает портал "Тонкости туризма".

"Самая большая ошибка": турист раскритиковал отдых в Анапе
Фото: UnsplashUnsplash

Путешественник назвал номера в санатории "бомжатником". Он уточнил, что обои в комнате были оборваны, большая часть мебели сломана, а ножки у кроватей прогнили.

Турист также добавил, что во многих номерах санатория была неисправна сантехника, а из-за холода отдыхающим приходилось находиться в столовой в шапках.

Выяснилось, как подорожал летний отдых в российских санаториях

Из плюсов санатория россиянин смог выделить только медицинский персонал. По словам туриста, медики были вежливы и доброжелательны.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как получить бесплатную путевку в санаторий.

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