"Самая большая ошибка": турист раскритиковал отдых в Анапе

Россиянин посетил санаторий Анапы и раскритиковал отдых. Свое путешествие он описал фразой "самая большая ошибка". Об этом сообщает портал "Тонкости туризма".

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Путешественник назвал номера в санатории "бомжатником". Он уточнил, что обои в комнате были оборваны, большая часть мебели сломана, а ножки у кроватей прогнили.

Турист также добавил, что во многих номерах санатория была неисправна сантехника, а из-за холода отдыхающим приходилось находиться в столовой в шапках.