Туристам в Сочи не хватает вилл и широких дорог

Подводя итоги зимнего сезона в Сочи, мэр города Алексей Копайгородский отметил, что на курорте отдохнуло около 13 млн гостей, что на 2% больше уровня 2022 года. Редакция TourDom.ru предложила представителям турбизнеса прокомментировать приведенные цифры и поделиться своими мнениями, что можно улучшить на курорте.

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Специалисты напомнили, в этом году январь впервые за много лет выдался очень теплым, было мало снега и горнолыжный сезон начался позже обычного. Погода, безусловно, повлияла на загрузку курорта. «Учитывая непростую ситуацию, рост в 2% по сравнению с прошлым годом – это хороший результат», – отметил гендиректор отеля Green Flow 4* в «Розе Хутор» Александр Тертычный.

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Но предприятиям из сферы туризма важны не только количественные, но и финансовые показатели. «А вот с этим не всё благополучно – многие компании фиксируют невыполнение расчетных ожиданий. Несмотря на возросшие цены, ряд отелей в плюс не вышел либо заработал сильно меньше ожидаемого», – говорит председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Инфраструктура курорта в целом справляется с потоком туристов, но есть и замечания. Многие выделяют такую проблему, как пробки. «Важный вопрос – заторы в районе Хосты-Кудепсты, которые осложняют передвижение между Сочи, Адлером и Красной Поляной для тех, кто пользуется личным автомобилем, такси или автобусом», – отметила заместитель гендиректора туроператора «Свой ТС» Оксана Тоненькова. «К сожалению, у нас узкие дороги, – согласилась руководитель компании “Аэлита” Александра Сердюченко. – Надеюсь, что вопросы будут решаться. Потому что в летний период эти пробки усиливаются за счет прибывающего иногороднего транспорта». В туроператоре «Мульти-Тур» напомнили о традиционных заторах на подъемниках горных курортов в период новогодних каникул.

Другую важную тему подняли в туроператоре «Планета Сочи». «Наши районы – центр Сочи, Адлер и горные курорты – достаточно удалены друг от друга. И туристам надо знать, что происходит в других локациях, – говорит руководитель компании Эллина Акиншина. – Нужна активная работа туристско-информационных центров, чтобы туристы, отдыхающие в горах, узнавали о мероприятиях на побережье, и наоборот».

«Есть вопросы с организацией досуга, – подтверждает Александра Сердюченко. – Туристы должны четко понимать, куда можно пойти, например с ребенком, как перемещаться по городу, если он хочет посмотреть тот или иной объект экскурсионного показа».