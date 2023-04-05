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Чем пятизвездочные отели отличаются от остальных

Систему оценки отелей придумал Конрад Хилтон, основатель сети Hilton. В РИА Новости объяснили, чем пятизвездочные отели отличаются от других видов размещения.

Чем пятизвездочные отели отличаются от остальных
© Unsplash.com

Так, в отелях с одной звездой туристов ждут небольшие спальные места, общий санузел, стойка регистрации и включенный завтрак, а уборка осуществляется раз в пять дней. В двухзвездочных отелях уборка уже проходит ежедневно, площадь комнат больше.

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В трехзвездочных гостиницах путешественников ждут кондиционер, холодильник, минибар, а также фен, телевизор и Wi-Fi в номерах.

Четырехзвездочные объекты размещения предлагают туристам завтрак с горячими блюдами, парковку, а также на набор полотенец и средств личной гигиены. А в пятизвездочных гости могут рассчитывать на эксклюзивные услуги, например, поле для гольфа.

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