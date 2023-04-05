Россия вошла в тройку лидеров по объему въездного туризма в Израиль

Россия вошла в тройку лидеров по объему въездного туризма в ИзраильЗа первые три месяца 2023 года количество российских туристов, посетивших Израиль, выросло на 241% Источник фото: traveltimesЗа первые три месяца 2023 года число российских туристов, посетивших Израиль, увеличилось на 241% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как рассказали "Известиям" в посольстве Израиля в Москве, Россия вошла в тройку лидеров по объему въездного туристического потока в Израиль: с января по март этого года страну посетили 53,5 тысячи туристов из России. Для сравнения, это на 241% больше, чем за аналогичный период 2022 года, но на 23% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.С начала года Израиль в общей сложности посетило более 916 000 человек, и этот показатель выше на 199%, чем за аналогичный период прошлого года, и на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом рекордного до пандемии 2019 года.В тройке лидеров также США (246 тысяч туристов) и Франция (59,2 тысячи туристов).Читайте также: РСТ: в России в 2023 году внутренний турпоток достигнет рекордного показателя доковидного 2019 года.