Куда отправиться в отпуск на майских праздниках

В этом году россиян ожидают длинные майские праздники. Это отличная возможность запланировать короткий отпуск и отправиться в путешествие. О том, какие направления стоит выбрать для отдыха внутри страны и за ее пределами, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Где отдохнуть в России

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на Красной Поляне с видом на море;

Имеретинская низменность, где находится большинство отелей (4–5 звезд) вблизи Олимпийской деревни;

сам город Сочи и приближенные к нему районы Лоо и Адлер. По его словам, если в майские праздники хочется отправиться поближе к морю, то остановить свой выбор можно на Сочи, круглый год не теряющем популярность. Туристы в это время чаще всего выбирают Красную Поляну. В этой части страны есть несколько вариантов для отдыха:

Однако искупаться в Сочи в майские праздники не получится, потому что море будет еще холодным, предупредил Мельник.

Кроме того, можно посетить и другие регионы нашей страны, отметил эксперт.

— Из альтернативных направлений можно рассматривать Московскую область, где большинство отелей работают по системе питания «все включено». Либо выбрать региональный отдых, — посоветовал специалист.

Среди таких вариантов он выделил: Тюменскую область — здесь можно посетить горячие источники;

Байкал — экскурсионно-познавательный экотуризм;

Ленинградская область — отдых в лендингах (больших палатках — прим. «ВМ»);

Калининград — красивые виды как в Европе.

Куда отправиться на отдых за границу

Среди заграничных туров собеседник «ВМ» также выделил несколько интересных вариантов для отдыха в мае.

Самые популярные

— В праздничные дни основной сегмент отдыхающих — семьи с детьми. А им нужны море, солнце и хороший отель. В этом случае лучше ориентироваться на отдых в Египте и Турции. Турцию выбирают чаще, потому что на этом направлении всегда хорошие цены, если сравнивать с другими вариантами, — уверен Мельник.

По его словам, хороший отель в Сочи (4–5 звезд, с завтраками) будет стоить так же, как и хороший отель в Турции с питанием в формате «все включено». Но в Турции уже можно купаться, а в Сочи пока что нет.

Бюджетный вариант

Специалист рассказал и про самое бюджетное направление для отдыха в мае.

— В это время выгоднее всего отдохнуть в Абхазии. Добраться можно с одной пересадкой в Сочи, а оттуда — до места назначения, — сообщил Мельник.

Интересным направлением, которое пока находится под вопросом, остается Тунис, добавил эксперт. Пока в эту сторону не совершается рейсов, но соответствующий анонс запланирован на ближайшие даты.

— Если повезет и он состоится с вылетом из Санкт-Петербурга или Москвы, то можно будет рассматривать эту страну в качестве места для майского отдыха. И это будет самое бюджетное направление в майские праздники, — считает специалист. — Если сравнить его с Турцией на одни и те же даты, то стоимость будет ниже на 30 тысяч рублей при условии одинакового уровня отелей.

Премиальный отдых

Арабские Эмираты;

Кубу;

Мальдивы;

Шри-Ланку;

Венесуэлу. Также эксперт обратил внимание, что многим россиянам интересен и премиальный отдых за границей в майские праздники. Среди доступных вариантов он выделил: