Российский путешественник Федор Конюхов планирует установить новый мировой рекорд, он хочет пролететь на воздушном шаре пять тысяч километров. Подробностями Конюхов поделился в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня", передает РИА Новости.
Так, по словам путешественника, он планирует совершить полет на воздушном шаре из города Кировск Мурманской области до Чукотского полуострова.
Такое решение он принял после того, как узнал, что граждане США хотят побить его предыдущий рекорд.
"Мы хотим сейчас [пролететь на воздушном шаре] пять тысяч километров, чтобы не дать [побить рекорд]. Из Кировска на шаре "Фосагро" долететь до Чукотки и закрыть эту тему", – заявил Конюхов.