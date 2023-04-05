Туристический потенциал Казани представили в Баку

Поближе познакомиться с российским регионом можно в Бакинском экспоцентре. Там подробно расскажут о культуре Казани, покажут маршруты, дадут попробовать блюда национальной кухни и даже угостят татарскими сладостями. Такой подробный путеводитель подготовил Комитет по развитию туризма. Организаторы напомнили, что это не первая презентация Казани в Баку. Такие мероприятия помогают привлечь в город больше гостей.

«Мы очень рады представлять город почти что нашим братьям, потому что у нас плюс минус одинаковая культура, похожие языки. Поэтому туристический потенциал большой. Мы надеемся, что больше гостей из Баку, из Азербайджана будут приезжать к нам», – поделилась представитель Комитета по развитию туризма города Казань Полина Балабаева.

«Мы с удовольствием показываем, рассказываем нашим гостям про наш исторический центр, про Казанский кремль. Он стал объектом ЮНЕСКО в 2000 году. Есть у нас и другие достопримечательности, которые тоже относятся к объектам ЮНЕСКО. Они вызывают большой интерес. Болгар – это древняя столица волжских Болгар. Тогда волжские Болгары в 922 году приняли ислам на средней Волге. Это будет очень интересно нашим гостям из Баку», – рассказал руководитель международного отдела по приему туристов Бюро путешествий города Казань Радик Насыров. За последние 18 лет поток туристов в Казань увеличился в шесть раз.