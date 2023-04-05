«Дешевле на треть!»: Грузия может отбить у Сочи туристов

Появление в Грузии отелей с системой «все включено» сделает эту страну серьезным конкурентом Сочи в борьбе за российских туристов, заявил в интервью НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Грузинские отельеры ранее анонсировали планы перевода гостиниц на систему «все включено». Они рассчитывают таким образом переманить часть российских туристов, привыкших отдыхать в Турции.
«Это смешно. Это отберет не у Турции российских туристов, а у России. В Турции более 5 тысяч отелей, работающих по системе "все включено»" Если Грузия построит даже 40 отелей, Турция этого не заметит, это капля в море. Кроме того, у Грузии по сравнению с Турцией нет самого главного – Средиземного моря. Грузия конкурент России за туристов, отдыхающих на Черном море», - сказал Мкртчян.
При этом он отметил, что в России мало отелей с системой «все включено», при этом отдых в Грузии дешевле, чем в Сочи.
«А вот России этого стоит опасаться, потому что уже сейчас многие туристы едут в Грузию, а не в Сочи. Отдых там на 30% дешевле. Отель, который в Сочи стоит 15 тысяч рублей, в Батуми стоит 10 тысяч рублей. На один-два дня нет смысла ехать в Грузию, а, когда люди едут надолго, например, на две недели, можно сэкономить 70 тысяч рублей. При этом в Сочи очень мало отелей, работающих по системе "все включено", их меньше десятка. Российским отельерам, конечно же, надо внедрять систему "все включено", мы сейчас очень отстаем от мировых трендов», - заключил собеседник НСН.
В Госдуме ранее сообщили, что Россия и Грузия близки к отмене визового режима и к возобновлению прямого авиасообщения.
Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев подтвердил НСН, что это возможно, указав россиянам на перспективы гастрономического и винодельческого туризма в Грузии.