«Дешевле на треть!»: Грузия может отбить у Сочи туристов

«А вот России этого стоит опасаться, потому что уже сейчас многие туристы едут в Грузию, а не в Сочи. Отдых там на 30% дешевле. Отель, который в Сочи стоит 15 тысяч рублей, в Батуми стоит 10 тысяч рублей. На один-два дня нет смысла ехать в Грузию, а, когда люди едут надолго, например, на две недели, можно сэкономить 70 тысяч рублей. При этом в Сочи очень мало отелей, работающих по системе "все включено", их меньше десятка. Российским отельерам, конечно же, надо внедрять систему "все включено", мы сейчас очень отстаем от мировых трендов», - заключил собеседник НСН.