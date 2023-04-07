Tailwind Airlines начала полеты из Стамбула в Москву с 7 апреля

«7 апреля авиаперевозчик Tailwind Airlines открыл полетную программу по маршруту Стамбул — Москва (Внуково) — Стамбул. Рейсы в/из международного аэропорта «Внуково» будут осуществляться на воздушных судах В737-400 по понедельникам и пятницам. Флот Tailwind Airlines состоит из пяти ВС типа В737-400, авиаперевозчик выполняет рейсы внутри Турции и за ее пределами по многим зарубежным направлениям», — говорится в сообщении.