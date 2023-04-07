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1 час назад

Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines начала полеты из Стамбула в Москву с 7 апреля

Газета.Ruиещё 5

Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines с 7 апреля открыла полеты из Стамбула в Москву. Это следует из пресс-релиза московского аэропорта «Внуково».

Tailwind Airlines начала полеты из Стамбула в Москву с 7 апреля
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«7 апреля авиаперевозчик Tailwind Airlines открыл полетную программу по маршруту Стамбул — Москва (Внуково) — Стамбул. Рейсы в/из международного аэропорта «Внуково» будут осуществляться на воздушных судах В737-400 по понедельникам и пятницам. Флот Tailwind Airlines состоит из пяти ВС типа В737-400, авиаперевозчик выполняет рейсы внутри Турции и за ее пределами по многим зарубежным направлениям», — говорится в сообщении.

С 25 апреля планируется увеличить количество рейсов авиакомпании до пяти. В том числе полеты будут осуществляться по вторникам, средам и субботам.

В сообщении говорится, что заказчиком авиарейсов выступает туроператор Anex Tour.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,
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