Поездки между Россией и КНР станут безвизовыми

Безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем планируют вновь запустить до майских праздников. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Объединения туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко, пишет РИА Новости.

По его словам, в ближайшее время откроются два китайских визовых центра в Москве и Санкт-Петербурге, а параллельно возобновляется безвизовый групповой обмен с КНР.

Осауленко отметил, что представители Министерства экономического развития в прошлую пятницу обсуждали эту тему с китайскими коллегами. Необходимые механизмы восстанавливаются активно.