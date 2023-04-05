Россияне массово устремились весной в Италию и Францию

Несмотря на санкции, россияне массово едут весной в закрытые страны Европы. Италия, Франция и Испания стали самими популярными направлениями, передает «Лента.ру» со ссылкой на исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
По данным издания, в марте российские туристы больше всего отправлялись в Италию. От общего числа заграничных бронирований доля на Италию составила 6,6%.
На втором месте расположилась Франция, куда оправились 4,1% туристов. ТОП-3 закрывает Испания с показателями в 4%.
Но и другие страны ЕС не остались без внимания. 2,1% россиян весной посетили Германию, 1,3% Сербию. В Португалию отправился 1% путешественников, а Австрию – 0,9%. В Швейцарию – 0,7%, в Венгрию – 0,6%, а в Британию 0,5%.
По данным OneTwoTrip, самыми востребованными направлениями у российских туристов в 2022 году были: Польша – 2,7% бронирований, Италия — 2,6%, Франция — 2,3%.