Россияне массово устремились весной в Италию и Францию

Несмотря на санкции, россияне массово едут весной в закрытые страны Европы. Италия, Франция и Испания стали самими популярными направлениями, передает «Лента.ру» со ссылкой на исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным издания, в марте российские туристы больше всего отправлялись в Италию. От общего числа заграничных бронирований доля на Италию составила 6,6%.

На втором месте расположилась Франция, куда оправились 4,1% туристов. ТОП-3 закрывает Испания с показателями в 4%.

Но и другие страны ЕС не остались без внимания. 2,1% россиян весной посетили Германию, 1,3% Сербию. В Португалию отправился 1% путешественников, а Австрию – 0,9%. В Швейцарию – 0,7%, в Венгрию – 0,6%, а в Британию 0,5%.