Туристы интересуются отдыхом на Каспийском море вместо Турции

В закрытом телеграм-канале «Крыша ТурДома – B2B» для специалистов турбизнеса обсудили итоги раннего бронирования по Турции, отдых в которой значительно подорожал. Туристы пытаются найти замену.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Среди вариантов – премиум-отель Rixos Water World Aktau 5* на Каспийском море в Казахстане. Исполнительный директор туристического агентства из Самары Dognatour Евгений Финаев рассказал TourDom.ru, что заявок на отдых на берегу Каспия в два раза больше, чем в Турцию. Туристов привлекает хороший уровень сервиса, свежий ремонт. По его словам, также многие опасаются повторения землетрясения, которое произошло в феврале на юго-востоке Турции.

ANEX Tour, который летом 2022 года продавал туры в Казахстан с перелетом из четырех городов России, подтверждает: за прошлый сезон Rixos стал известен и знаком многим. Отель работает по системе «все включено» и по концепции максимально приближенной к турецкому пляжному формату. Рост количества заявок на отдых в Rixos составляет 20% в этом году. Это связано с более ранним стартом продаж. «На лето у нас можно забронировать как размещение в отеле, так и пакетный тур с вылетом из Москвы, Казани и Екатеринбурга на рейсах Red Wings», - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Алена Хитрова.

По ее словам, стоимость тура из Москвы на семь ночей в середине апреля начинается от 186 тыс. рублей для двоих с перелетом, групповым трансфером и размещением по системе «все включено». Летом цены выше. Финаев приводит примеры: за отдых на берегу Каспия для двоих на семь ночей в конце июля предлагают заплатить от 205 тыс. рублей. В стоимость включен перелет из Москвы. Тур на семью с двумя детьми в июне будет стоить в диапазоне от 563 тыс. рублей до 603 тыс. рублей.

Ранее TourDom.ru анализировал отзывы туристов о Rixos. Наибольшее число нареканий касалось моря и пляжа. Некоторые гости в июле посчитали воду холодной.