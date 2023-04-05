Авиакомпания оплатила пассажиру штраф за отсутствие мест на борту

Штраф в 2,3 тыс. руб. заплатила авиакомпания «Смарт» пассажиру за несостоявшуюся авиаперевозку из Перми в Петербург, а также оплатила такси, питание и компенсировала моральный вред – итого 4,7 тыс. руб. Пассажира на борт не пустили из-за смены компоновки, объяснил в суде представитель авиакомпании.

Фото: РЖД-Партнер РЖД-Партнер

Указанный авиакомпанией термин – «компоновка» – не знает и страховая компания, поэтому пассажир не смог получить компенсацию и от нее. Два билета из Санкт-Петербурга в Пермь и обратно истец купил в октябре 2022 года, выяснил суд. Но выполнить перелет в обратном направлении не удалось, так как в самолете уже не было свободных мест, установлено в ходе судебного заседания.