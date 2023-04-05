Авиакомпания оплатила пассажиру штраф за отсутствие мест на борту

Штраф в 2,3 тыс. руб. заплатила авиакомпания «Смарт» пассажиру за несостоявшуюся авиаперевозку из Перми в Петербург, а также оплатила такси, питание и компенсировала моральный вред – итого 4,7 тыс. руб. Пассажира на борт не пустили из-за смены компоновки, объяснил в суде представитель авиакомпании.
Указанный авиакомпанией термин – «компоновка» – не знает и страховая компания, поэтому пассажир не смог получить компенсацию и от нее. Два билета из Санкт-Петербурга в Пермь и обратно истец купил в октябре 2022 года, выяснил суд. Но выполнить перелет в обратном направлении не удалось, так как в самолете уже не было свободных мест, установлено в ходе судебного заседания.
Из-за несостоявшегося перелета петербуржец остался в Перми, где снял номер в отеле, воспользовался услугами такси и объектами общественного питания. В суде пострадавший заявил, что из-за авиакомпании он пропустил один рабочий день, а значит, вновь понес потери в доходах. Он потребовал от авиаперевозчика компенсации в размере почти 22,5 тыс. руб., еще 50 тыс. руб. – на оплату услуг представителя. Но суд подсчитал по-другому. Он признал вину авиакомпании, но пассажир получил только 7 тыс. руб., а представитель – 15 тыс.