Турецкие авиаперевозчики будут летать из Перми в Анталью каждый день

Турецкие авиаперевозчики будут летать из Перми в Анталью ежедневно с конца апреля по октябрь. Речь идет об авиакомпаниях Turkish Airlines и SouthWind Airlines, указано в расписании аэропорта.

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«Как следует из расписания пермского аэропорта, Turkish Airlines с конца апреля по октябрь планирует ежедневно выполнять рейсы по этому маршруту. SouthWind Airlines начнет регулярные перелеты из Перми в Анталью в начале мая, и до конца октября тоже будет осуществлять их каждый день», — заметили в «Коммерсант-Прикамье».

До конца апреля рейсы из Перми в Анталью будет выполнять российская авиакомпания Azur Air. С 1 июня также в Турцию планировала летать «Победа», но в расписании аэропорта эти рейсы пока не появились.