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1 час назад

Под Анапой появится глэмпинг с лавандовым полем

Lenta.ru

Под Анапой захотели построить глэмпинг с лавандовым полем и круглогодично открытым бассейном. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Анапское Черноморье».

Под Анапой появится глэмпинг с лавандовым полем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

О решении построить глэмпинг сообщили в ходе заседания инвестиционного штаба, которое провел вице-мэр Виталий Воронов.

По данным издания, на территории нового объекта будут работать квалифицированные гиды. Пока участок для строительства объекта не найден. Инвесторы готовятся приступить к поискам в ближайшее время.

Кроме того, крупный тепличный комплекс площадью пять гектаров возведут в Джигинском сельском округе. На оба упомянутых проекта будет выделено 320 миллионов рублей. К окончанию их реализации на курорте откроется порядка 200 рабочих мест.

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