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2 часа назад

Нацпарки и заповедники примут туристов по новым правилам

Парламентская газета

Туристам запретят самовольно ездить по заповедникам, а посещать их можно будет только трезвым россиянам. Проект правил организации туризма на особо охраняемых природных территориях 3 апреля опубликован на портале правовых нормативных актов.

Нацпарки и заповедники примут туристов по новым правилам
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В России действуют 104 заповедника, 62 заказника и 65 национальных парков федерального значения. За 2022 год, по данным Минприроды, их посетило около 14 миллионов человек.

В марте законопроект Минприроды об экотуризме на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) был принят в Госдуме в третьем чтении, а 3 апреля на портале правовых нормативных актов опубликованы правила организации туризма, разработанные кабмином.

Главное, о чем нужно будет позаботиться управленцам ООПТ — сохранение природных объектов, животных и растений. Помимо предельно допустимого числа туристов, по мнению кабмина, этому поможет режим особой охраны нацпарков. В частности, туристам запретят гулять вне специально отведенных для них мест.

Нацпарки и заповедники смогут установить свои требования к путешественникам — на использование личной техники, утилизацию мусора и даже на поведение и внешний вид, Так, туристам предлагается запретить приезжать в заповедники пьяными или под воздействием наркотиков.

Хроническая проблема недофинансирования ООПТ не позволит выполнять правила, поскольку контролировать их выполнение будет некому, сказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

Новости путешествий,Наталья Костенко,Госдума,
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