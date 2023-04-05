$79.36+1.4186.72+2.10
10 минут назад

АТОР: места на лето в санаториях России заканчиваются

Мария Каткова

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в санаториях Кавказских Минеральных вод заканчиваются места. Пока что россияне раскупили майские праздники, но скоро закроются продажи на лето. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Места на лето в санаториях России заканчиваются
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в администрации Ставропольского края, поток туристов в регион вырос по сравнению с тем же периодом 2022 года. Количестве приезжающих увеличилось на 30-50%.

Эксперты отмечают, что продажи на майские праздники были закрыты уже в феврале. Туристы начали бронировать санатории не только в Кисловодске, но и в Ессентуках и Железноводске.

Как правильно выбрать санаторий для лечения

В 2023 году прогнозируется рекордный турпоток в Кавказские Минеральные Воды. Это стало последствием двух факторов: отложенного спроса из-за пандемии и популярность здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, как получить бесплатную путевку в санаторий.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий