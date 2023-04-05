Места на лето в санаториях России заканчиваются

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в санаториях Кавказских Минеральных вод заканчиваются места. Пока что россияне раскупили майские праздники, но скоро закроются продажи на лето. Об этом сообщается на сайте АТОР.

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Как сообщили в администрации Ставропольского края, поток туристов в регион вырос по сравнению с тем же периодом 2022 года. Количестве приезжающих увеличилось на 30-50%.

Эксперты отмечают, что продажи на майские праздники были закрыты уже в феврале. Туристы начали бронировать санатории не только в Кисловодске, но и в Ессентуках и Железноводске.

В 2023 году прогнозируется рекордный турпоток в Кавказские Минеральные Воды. Это стало последствием двух факторов: отложенного спроса из-за пандемии и популярность здорового образа жизни.