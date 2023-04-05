Во сколько обошелся самый дорогой авиабилет в марте

Авиабилет был оформлен для перелета первым классом на рейсе Москва — Цюрих в обе стороны.
В марте 2023 года самый дорогой авиабилет обошелся пассажиру в 1 111 006 рублей, пишет “Газета” со ссылкой на пресс-службу сервиса поездок и путешествий Туту.
Отмечается, что самый дорогой авиабилет был оформлен для перелета первым классом на рейсе Москва — Цюрих в обе стороны.
На втором и третьем месте в рейтинге самых дорогих авиабилетов оказались рейсы из Москвы в Дубай и обратно. Так, стоимость полета в бизнес-классе составила 722 и 706 тысяч рублей соответственно.
Помимо этого, наиболее дорогими авианаправлениями для путешествий марте также стали Стамбул, Тель-Авив, Вена, Любляна, Сеул, Измир, Мале и Дели.