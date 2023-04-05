Во сколько обошелся самый дорогой авиабилет в марте

Авиабилет был оформлен для перелета первым классом на рейсе Москва — Цюрих в обе стороны.

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В марте 2023 года самый дорогой авиабилет обошелся пассажиру в 1 111 006 рублей, пишет “Газета” со ссылкой на пресс-службу сервиса поездок и путешествий Туту.

Отмечается, что самый дорогой авиабилет был оформлен для перелета первым классом на рейсе Москва — Цюрих в обе стороны.

На втором и третьем месте в рейтинге самых дорогих авиабилетов оказались рейсы из Москвы в Дубай и обратно. Так, стоимость полета в бизнес-классе составила 722 и 706 тысяч рублей соответственно.