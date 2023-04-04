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38 минут назад

Индонезийский министр предложил обложить налогом туристов

TourDom

В Индонезии задумались о том, как снизить количество преступлений, совершенных недобросовестными туристами. В числе таких мер введение налога на въезд для иностранцев, сообщает индонезийское агентство ANTARA.

Индонезийский министр предложил обложить налогом туристов
Фото: TourDomTourDom

Идею высказал координирующий министр по морским делам и инвестициям страны Лухут Панджайтан. По его словам, Бали – одно из самых дешевых туристических направлений в мире. Министр считает, что по этой причине многие иностранцы с низким доходом приезжают на остров и нарушают там законы. Налог может помочь стране в будущем – на Бали начнут приезжать «более качественные» туристы.

Власти Индонезии уже не раз обещали депортировать иностранных правонарушителей. Туристов часто ловят за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспорта. На острове планировали разместить билборды с основной информацией о местных традициях. В первую очередь такие меры необходимы, чтобы наконец сломать стереотипы: Бали – не место, где туристы делают что захотят.

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