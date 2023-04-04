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31 минуту назад

Бортпроводникам «Аэрофлота» запретили брать с собой багаж

TourDom

«Аэрофлот» запретил своим бортпроводникам брать с собой в рейсы багаж. Теперь кабинный экипаж может пронести только ручную кладь.

Бортпроводникам «Аэрофлота» запретили брать с собой багаж
Фото: TourDomTourDom

Внутренний документ национального перевозчика опубликовал телеграм-канал «Авиаторщина». В сообщении прописано, что мера принята для «снижения рисков <…>, связанных с перевозкой <…> запрещенных предметов, веществ, принятых для третьих лиц, а также исключения санкций со стороны властей страны пребывания за незаконный провоз отдельных видов товаров».

Бортпроводникам разрешено брать с собой только ручную кладь размером 55 x 40 x 25 и весом до 10 кг, портплед с форменной и гражданской одеждой и сумку/портфель для документов.

Источники TourDom.ru в авиаотрасли утверждают, что запрет распространяется на все зарубежные рейсы, в первую очередь в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Бортпроводники возили товары, которые в России стоят дороже или которых нет вообще. Например, бытовую технику, экзотические фрукты и многое другое.

Редакция направила в пресс-службу «Аэрофлота» запрос, однако ответ на момент публикации не получила.

В 2021 году национальный перевозчик уже вводил такие же ограничения по аналогичным основаниям. Прецедентом стал скандал, когда сотрудников «Аэрофлота» объявили в незаконном обороте айфонов и другой электроники из США на сумму в 50 млн долларов.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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