Время цветения груши в Китае

В уезде Дэхуа через несколько дней пройдет четвертый фестиваль цветения груши. Ее цветы – «прекраснейший идиллический китайский пейзаж», который каждый год привлекает в Дэхуа 100 тысяч туристов. Так мероприятие помогает более чем 800 сельским домохозяйствам развивать соответствующие побочные отрасли. А местное правительство создало Научно-исследовательский институт груши Дэхуа и базу по селекции и сохранению семян. Как это повлияло на жизнь в регионе – рассказываем в сюжете CGTN, партнера сети TV BRICS.