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21 минуту назад

Время цветения груши в Китае

ТВ БРИКС

В уезде Дэхуа через несколько дней пройдет четвертый фестиваль цветения груши. Ее цветы – «прекраснейший идиллический китайский пейзаж», который каждый год привлекает в Дэхуа 100 тысяч туристов. Так мероприятие помогает более чем 800 сельским домохозяйствам развивать соответствующие побочные отрасли. А местное правительство создало Научно-исследовательский институт груши Дэхуа и базу по селекции и сохранению семян. Как это повлияло на жизнь в регионе – рассказываем в сюжете CGTN, партнера сети TV BRICS.

Время цветения груши в Китае
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС
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