Марокко возобновит регулярное авиасообщение с Россией

Еще одна африканская страна, Марокко, возобновит регулярное прямое авиасообщение с Россией. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на собственные источники.

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Так, первым перевозчиком, который начнет выполнять полеты по маршруту Москва — Касабланка, стала национальная авиакомпания Royal Air Maroc. Старт полетной программы намечен на 2 мая 2023 года. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона.