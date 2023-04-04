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24 минуты назад

В Индонезии предложили ввести налог для туристов

Национальная Служба Новостей

Координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан предложил меры для контроля за правонарушениями со стороны иностранных туристов, сообщает индонезийское агентство ANTARA.

В Индонезии предложили ввести налог для туристов
Фото: nsn.fmnsn.fm

«Во-первых, мы официально будем акцентировать внимание на пресечении различных форм нарушений общественного порядка, совершаемых туристами. Во-вторых, мы можем реализовать инициативу по введению налогов для иностранцев», - сказал он.

Ранее жители индонезийского острова Бали попросили иммиграционную полицию проверить заселенную российскими туристами деревню в округе Южная Кута. По данным СМИ, россияне арендовали множество апартаментов в округе, но не следуют принятым на острове правилам и обычаям.

Место компактного проживания граждан РФ коренные жители Бали назвали «маленькой Москвой». Газета The Wall Street Journal отметила, что россияне игнорируют предписания туристических виз и остаются на острове дольше положенного срока.

Портал Straits Times ранее сообщил, что власти Индонезии решили депортировать с Бали 47 туристов, в том числе 13 россиян, передает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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