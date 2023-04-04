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24 минуты назад

Россия и Вьетнам ведут переговоры об упрощении поездок

TourDom

Между Россией и Вьетнамом ведутся переговоры по восстановлению туристических потоков. Такой комментарий главы дипмиссии Геннадия Бездетко опубликован российским посольством в Ханое. Для этого нужно упростить въезд и организовать прямые рейсы.

Россия и Вьетнам ведут переговоры об упрощении поездок
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Рассматриваются предложения, как упростить процедуру для вьетнамцев, желающих въехать в Россию. Среди вариантов – возможность оформления виз по «прямым» приглашениям от организаций России в том случае, если гражданин Вьетнама принимает участие в научных и культурных мероприятиях, официальных встречах и переговорах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, учится в вузе. На данный момент граждане из перечисленных категорий могут оформить документы через региональные представительства МВД России. Однако это может занимать некоторое время.

Что касается правил въезда во Вьетнам для россиян, то они и так очень лояльны. Более того, 28 марта утвердили максимальный срок безвизового пребывания до 45 дней, а для владельцев электронных виз – до 90 дней. Однако если удастся договориться о взаимном упрощении визового режима, то Россия и Вьетнам смогут перевести переговоры на следующий уровень – о полной отмене виз для граждан двух государств.

Второй темой для обсуждения стало налаживание авиасообщения, так как между Россией и Вьетнамом все еще отсутствуют прямые рейсы. По словам Бездетко, проблему надеются решить как можно скорее. Но точные даты пока не называют.

Не так давно мы отмечали, что на сегодняшний день правительство Вьетнама не гарантирует неприкосновенность самолетов российских авиакомпаний. По этой причине перевозчики не могут возобновить рейсы между странами. В том случае если Вьетнаму удастся устранить это препятствие, то туристический обмен заметно увеличится.

Согласно информации посольства России в Ханое, за 2022 год во Вьетнам приехало 30 тыс. россиян.

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