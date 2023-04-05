Российские авиакомпании попросили сотню миллиардов рублей

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила продлить программу субсидий для отрасли и выделить из бюджета еще сто миллиардов рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы ассоциации Владимира Тасуна министру транспорта Виталию Савельеву.

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Ассоциация заявляет, что дальнейшая компенсация операционных расходов авиаперевозчиков в условиях санкций позволит достигнуть целевых показателей по пассажиропотоку на год — более 100 миллионов человек. Программа субсидий была введена в апреле прошлого года и истекла в октябре, после чего ее продлили до конца марта 2023-го. В целом компаниям выделили более 125 миллиардов рублей. Теперь АЭВТ настаивает на ее продлении до конца октября.

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Кроме того, в ассоциации выступили за возобновление субсидий на семейные перевозки внутри страны с 1 июня по 31 октября ради «поддержания финансово-экономической устойчивости авиакомпаний». В 2021 году в рамках этой программы перевозчики получили 1,3 миллиарда рублей, а на 2022-й она не продлевалась. При этом в S7 просили увеличить выплату до 5 миллиардов рублей.

В Минтрансе и Минфине газете подтвердили, что обсуждают вариант продления господдержки в рамках внутренних перевозок на летний сезон.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев считает, что более рационально было бы внедрять адресные программы поддержки перевозок, направленные на помощь социально незащищенным слоям населения или поддержку туризма. Отдельные выплаты можно было бы организовать и для выкупа самолетов у лизингодателей, техобслуживание и ремонт техники, подготовку персонала. По словам Пантелеева, именно эти направления обеспечивают устойчивость отрасли в целом.