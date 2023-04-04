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10 минут назад

Россиянин забрался на гору и не смог с нее слезть из-за панической боязни высоты

Lenta.ru

Российский турист забрался на гору на Алтае и не смог спуститься с нее самостоятельно из-за панической боязни высоты. Об этом говорится в Telegram-канале регионального Управления ГОЧС и ПБ.

Турист забрался на гору и не смог с нее слезть из-за боязни высоты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел в понедельник, 3 марта, в селе Манжерок Майминского района республики. Двое жителей Москвы поднялись на гору, после чего один из россиян испугался высоты и от страха отказался слезать вниз.

Тогда путешественники обратились к спасателям и позвонили по номеру 112.

«Они смогли точно описать свое местонахождение и пройденный маршрут оператору системы 112, поэтому у спасателей не возникло сложностей с их поиском», — пояснили в ведомстве.

Спустя некоторое время спасатели поднялись на гору, где находились москвичи, и с помощью специального спускового устройства и веревки эвакуировали их с горы.

«Стоит отметить, что спуск с горы, на которой находились гости из столицы, действительно крутой, — добавили в управлении. — Преодолеть его неподготовленному человеку сложно».

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