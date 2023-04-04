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45 минут назад

В Кремле высказались о предложении закрыть «Википедию»

Lenta.ru

В Кремле высказались о предложении закрыть «Википедию»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал создать аналог онлайн-энциклопедии «Википедия» в ответ на предложение Главы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева закрыть портал. Его слова передает ТАСС.

Песков заявил, что в России нужно создать аналог «Википедии» с проверенной информацией, прежде чем думать о закрытии этого портала в рунете.

«Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии", причем который содержал бы действительно проверенную и точную, объективную информацию», — высказался пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля также отметил, что в «Википедии» много искажений и фактологических ошибок, однако на вопрос о том, стоит ли в таком случае закрывать портал в рунете, он ответил, что прежде нужно создать качественный аналог.

4 апреля глава СПЧ Валерий Фадеев предложил закрыть онлайн-энциклопедию «Википедия», но перед этим создать ее альтернативу. Он отметил, что в онлайн-энциклопедии содержится много искажений политических и исторических фактов.

Ранее сообщалось, что фонд Wikimedia Foundation, поддерживающий инфраструктуру для «Википедии», оштрафовали в России на два миллиона рублей. Поводом стало неудаление онлайн-энциклопедией фейков о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине.

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