В Кремле высказались о предложении закрыть «Википедию»

Песков заявил, что в России нужно создать аналог «Википедии» с проверенной информацией, прежде чем думать о закрытии этого портала в рунете.

«Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии", причем который содержал бы действительно проверенную и точную, объективную информацию», — высказался пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля также отметил, что в «Википедии» много искажений и фактологических ошибок, однако на вопрос о том, стоит ли в таком случае закрывать портал в рунете, он ответил, что прежде нужно создать качественный аналог.

4 апреля глава СПЧ Валерий Фадеев предложил закрыть онлайн-энциклопедию «Википедия», но перед этим создать ее альтернативу. Он отметил, что в онлайн-энциклопедии содержится много искажений политических и исторических фактов.