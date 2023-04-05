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1 час назад

Россиянам раскрыли стоимость отдыха на Кипре на майские праздники

Lenta.ruиещё 3

Цена отдыха на острове Кипр на майские праздники начинается от 166 тысяч рублей на двоих. Стоимость туров на популярный пляжный курорт россиянам Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам раскрыли стоимость отдыха на Кипре на майские праздники
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Такой вариант доступен туристам, которые готовы вылететь на Кипр 29 апреля и остановиться в трехзвездочной гостинице на завтраках. Туры в отели такого же уровня, но работающих по системе «все включено», будут стоить минимум 195 тысяч рублей на двоих.

Размещение в гостиницах категории «пять звезд» обойдется российским путешественникам дороже — от 205 тысяч рублей.

Специалисты отметили, что наиболее востребованными курортами Кипра считаются Айя-Напа и Протарас. Более того, туристы могут забронировать туры в Ларнаку, Лимасол и Пафос.

В АТОР также уведомили, что с 29 апреля блочную полетную программу на Кипр на рейсах авиакомпании Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте запускает туроператор Tez Tour. Самолеты будут летать из Москвы в Ларнаку три раза в неделю.

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