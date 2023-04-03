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1 час назад

Туристов предупредили о наплыве акул в Таиланде

Москва24

Туристов в Таиланде предупредили о наплыве акул, сообщает радиостанция "Комсомольская правда". По информации радио КП, в этом году акулы атаковали пляжи вдоль Андаманского моря. Самыми опасными в настоящее время являются пляжи острова Ко-Пхи-Пхи-Ле.

Туристов предупредили о наплыве акул в Таиланде
Фото: Москва24Москва24

Там было зафиксировано наибольшее количество хищных рыб. "Из соображений безопасности отдыхающих просят заходить в воду по колено и не приближаться к пунктам рыбалки", – отмечается в сообщении.

По мнению экспертов, эта ситуация может оказать негативное влияние на туристическом потоке. Ранее сообщалось, что гигантскую акулу обнаружили у берегов туристического города Хургада. Первыми заметили ее приближение сотрудники морской службы. Специалисты отметили, что это не кровожадный морской хищник, а китовая акула. Эксперты заявили, что для людей она безопасна. Но туристам посоветовали держаться от нее подальше.

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