Туристов предупредили о наплыве акул в Таиланде

Туристов в Таиланде предупредили о наплыве акул, сообщает радиостанция "Комсомольская правда". По информации радио КП, в этом году акулы атаковали пляжи вдоль Андаманского моря. Самыми опасными в настоящее время являются пляжи острова Ко-Пхи-Пхи-Ле.

Там было зафиксировано наибольшее количество хищных рыб. "Из соображений безопасности отдыхающих просят заходить в воду по колено и не приближаться к пунктам рыбалки", – отмечается в сообщении.

По мнению экспертов, эта ситуация может оказать негативное влияние на туристическом потоке. Ранее сообщалось, что гигантскую акулу обнаружили у берегов туристического города Хургада. Первыми заметили ее приближение сотрудники морской службы. Специалисты отметили, что это не кровожадный морской хищник, а китовая акула. Эксперты заявили, что для людей она безопасна. Но туристам посоветовали держаться от нее подальше.