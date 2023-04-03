Россиянам раскрыли действенные способы сэкономить на отдыхе в Таиланде

Туроператоры перечислили россиянам полезные лайфхаки по экономии на отдыхе в Таиланде. Их советы приводятся на Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Один из действенных способов сэкономить во время отпуска — приобрести авиабилеты по выгодной цене. «Если турист может гибко подходить к планированию своего путешествия, то можно отправиться в тур с ближайшим вылетом. Иногда, когда остаются последние места на чартер, туроператор может давать спецпредложения», — раскрыл секрет представитель Anex Tour.

В компании «Пакс» посоветовали при покупке проездных документов обращать внимание на день недели. Вылеты по средам, пятницам и субботам всегда покупают в первую очередь, и минимальные тарифы заканчиваются очень быстро, также наиболее активно раскупаются билеты в обратную сторону по субботам и воскресеньям. В последнюю очередь бронируют вылеты по понедельникам, вторникам и четвергам, добавили специалисты.

Кроме того, отдыхающие могут сэкономить на питании во время путешествия — многие отели делают акции на питание больше завтрака. «К примеру, питание завтрак и ужин по акции (когда разница с завтраком незначительная), часто окупает себя по цене. А некоторые отели даже разрешают менять ужин на обед», — уточнил в пресс-службе Pegas Touristik. Также эксперты порекомендовали соотечественникам не планировать отдых на период детских каникул, национальных праздников, а также российских и китайских праздничных дней. В эти периоды отели могут взимать доплаты.