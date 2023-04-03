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1 час назад

Из-за активного сезона отпусков в России зафиксирован спрос на специалистов в сфере туризма

runews24.ru

Компания «Зарплата.ру» отметила высокий спрос на вакансии для трудойстройства по направлениям, связанным с туризмом.

В России зафиксирован спрос на специалистов в сфере туризма
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Эксперты объясняют такой всплеск пиком сезонов отпусков и приводят следующие сведения: с ноября прошлого года популярность вакансий среди соискателей выросла на 21%.

«Увеличение спроса на специалистов в отрасли связано также со снятием всех ограничений после пандемии в прошлом году и растущей популярностью внутреннего туризма и развитием азиатских направлений», — заявили эксперты исследовательского центра.

В большей степени работодатели при поиске будущих сотрудников отдают предпочтения таким должностям, как администраторы гостиниц, гиды, а также менеджеры по туризму и бронированию.

Заработная плата, по словам экспертов, по обсуждаемой сфере увеличилась с прошлого года на 13%.

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