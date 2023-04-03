Цены на отели в Турции за год выросли на 70%

Стоимость проживания в отелях Турции в марте выросла на 3,8%, а в сравнении с весной прошлого года – на 70%. Об этом сообщает издание Turizm Guncel со ссылкой на отчет Национального института статистики республики.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По данным ведомства, общая инфляция в Турции за последний год увеличилась более чем на 50%. Кроме гостиниц, под ее действие попали рестораны, а также магазины с безалкогольными напитками и продуктами питания.

Отметим, что республика уже второй год подряд борется с инфляцией. Тем не менее и в 2022-м статистика показала рекордный рост цен на размещение. Например, в сентябре фиксировалось подорожание номеров на 80% к осени 2021-го.

Впрочем, это пока несильно сказывается на турпотоке в Турцию. Согласно отчету губернатора Антальи, провинция приняла за первые 3 месяца 2023-го почти 800 тыс. иностранных туристов. Большинство из них прилетело из РФ.