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1 час назад

Туркстат: цены на отели в Турции за год выросли на 70%

TourDom

Стоимость проживания в отелях Турции в марте выросла на 3,8%, а в сравнении с весной прошлого года – на 70%. Об этом сообщает издание Turizm Guncel со ссылкой на отчет Национального института статистики республики.

Цены на отели в Турции за год выросли на 70%
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По данным ведомства, общая инфляция в Турции за последний год увеличилась более чем на 50%. Кроме гостиниц, под ее действие попали рестораны, а также магазины с безалкогольными напитками и продуктами питания.

Отметим, что республика уже второй год подряд борется с инфляцией. Тем не менее и в 2022-м статистика показала рекордный рост цен на размещение. Например, в сентябре фиксировалось подорожание номеров на 80% к осени 2021-го.

Впрочем, это пока несильно сказывается на турпотоке в Турцию. Согласно отчету губернатора Антальи, провинция приняла за первые 3 месяца 2023-го почти 800 тыс. иностранных туристов. Большинство из них прилетело из РФ.

В частности, с января по март Анталийское побережье посетило 213 тыс. российских путешественников, это почти 31% от общего числа гостей провинции. За россиянами следуют немцы (169,3 тыс.), далее – британцы (88,6 тыс.). Также в топе стран по турпотоку: Польша, Иран, Израиль, Казахстан, Нидерланды, Украина и Дания.

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