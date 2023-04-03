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8 минут назад

«Победа» вслед за «Аэрофлотом» устроила распродажу

TourDomиещё 1

«Победа» объявила о распродаже из девяти городов России в Турцию и обратно. В акции участвуют Владикавказ, Волгоград, Махачкала, Самара, Челябинск, Казань, Пермь, Москва и Екатеринбург. Из столицы предлагают лететь с 1 по 30 июня в Даламан или Бодрум, из других аэропортов – в Анталью. Купить билеты можно по 9 апреля. Цены начинаются от 8 тыс. руб.

«Победа» вслед за «Аэрофлотом» устроила распродажу
Фото: TourDomTourDom

Например, кресла на Boeing 737 из Владикавказа в Анталью и обратно обойдутся минимум в 19,6 тыс. руб. Это на 6 и 16 июня. Багаж в стоимость не входит. Перелет Казань – Анталья – Казань 6 и 17 июня стоит около 20 тыс. руб. «Аэрофлотом» в эти же даты дороже – 58 тыс. руб. Впечатляет стоимость из Екатеринбурга на турецкий курорт – за места на борту «Победы» 5 и 19 июня нужно отдать от 32 тыс. руб. В то время как нацпер продает на эти же даты кресла по 53 тыс. руб., а турецкие Corendon Airlines доставят туристов к морю за 70 тыс. руб.

Бюджетных билетов из столицы в Даламан найти не удалось. По выбранным датам (7 и 21 июня) перелет рейсами Turkish Airlines выходит дешевле: 38 тыс. руб. против 51 тыс. руб. С Бодрумом дела обстоят лучше – кресла на рейсах лоукостера можно забронировать за 32 тыс. руб. в обе стороны 15 и 20 июня.

Некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» не оценили такую распродажу, отметив, что стоимость для них все еще слишком высока: «Из Москвы явно девятку лишнюю пририсовали». Другие говорят, что в принципе есть неплохие тарифы, но над сайтом авиакомпании все же следует еще поработать: «У “Победы” сайт лютый, конечно, не показывает, в какие дни рейсы выполняются – приходится сидеть и в каждую дату тыкать. И читать фразу “На заданную дату рейсы не выполняются или нет мест…”».

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