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Стало известно, в каких странах россияне отдыхали в марте

Популярный онлайн-сервис по планированию путешествий OneTwoTrip провел исследование, которое показало, какие страны выбирали для отдыха россияне в первый месяц весны. Результаты опубликовало издание "Газета.ру".

Стало известно, в каких странах россияне отдыхали в марте
© Unsplash

Большее количество авиабилетов было куплено в Турцию. От общего количества заграничных бронирований почти 15 с половиной процентов пришлись на турецкие города – в основном россияне летали в Анталью и Стамбул.

На втором месте по популярности разместились ОАЭ – в Дубай и другие города этой страны отправились более 10% всех, кто приобретал авиабилеты заграницу с помощью сервиса.

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Также в марте среди россиян были популярны такие направления, как Казахстан, Армения, Узбекистан и Киргизия. На седьмой строчке расположился Тайланд – россияне чаще всего выбирали для отдыха Пхукет и Багкок.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что россияне массово скупают летние путевки в Турцию.

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