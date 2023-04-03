Стало известно, в каких странах россияне отдыхали в марте

Популярный онлайн-сервис по планированию путешествий OneTwoTrip провел исследование, которое показало, какие страны выбирали для отдыха россияне в первый месяц весны. Результаты опубликовало издание "Газета.ру".

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Большее количество авиабилетов было куплено в Турцию. От общего количества заграничных бронирований почти 15 с половиной процентов пришлись на турецкие города – в основном россияне летали в Анталью и Стамбул.

На втором месте по популярности разместились ОАЭ – в Дубай и другие города этой страны отправились более 10% всех, кто приобретал авиабилеты заграницу с помощью сервиса.

Также в марте среди россиян были популярны такие направления, как Казахстан, Армения, Узбекистан и Киргизия. На седьмой строчке расположился Тайланд – россияне чаще всего выбирали для отдыха Пхукет и Багкок.