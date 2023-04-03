Стало известно об увеличении спроса на специалистов в сфере туризма

В России увеличилось количество вакансий в сфере туризма и гостиничного бизнеса. С ноября прошлого года прирост составил 21%. Тенденцию заметили аналитики исследовательского центра "Зарплата.ру".

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

"Увеличение спроса на специалистов в отрасли связано как с сезоном отпусков, так и со снятием всех ограничений после пандемии в прошлом году, а также с растущей популярностью внутреннего туризма и развитием азиатских направлений для путешественников", – объяснили эксперты.

Наиболее востребованными оказались менеджеры по туризму и бронированию, администраторы гостиниц и гиды. Кроме того, выяснилось, что вырос и их доход. С ноября работникам сферы туризма подняли зарплату на 13%.

Аналитики узнали, сколько получают менеджеры по туризму в разных городах:

в Москве – от 65 до 150 тысяч рублей;

в Санкт-Петербурге – от 50 до 100 тысяч рублей;

в Екатеринбурге – от 40 до 80 тысяч рублей;

в Новосибирске – от 35 до 70 тысяч рублей.

в Сочи – от 30 до 60 тысяч рублей;

в Анапе – от 15 до 50 тысяч рублей;

в Ялте – от 30 до 50 тысяч рублей. В свою очередь, у администраторов гостиниц и отелей может быть следующий заработок:

Что касается горничных, им предлагают от 15 до 65 тысяч рублей за работу в Сочи и Анапе, а в Крыму – от 15 до 60 тысяч рублей.

Согласно результатам проведенного анализа, лучше всего платят гидам, исполнительным директорам турагентств и менеджерам по работе со следующими направлениями: Индия, Шри-Ланка, Южная и Юго-Восточная Азия.

Ранее стало известно, что больше всех в России уровнем своих зарплат довольны программисты, разработчики и прочие специалисты в области ИТ. Почти треть из опрошенных представителей данной сферы сообщили, что с началом нового года их зарплата была проиндексирована работодателем.