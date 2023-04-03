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1 час назад

Аналитики сообщили об увеличении спроса на специалистов в сфере туризма в РФ

Москва24иещё 1

В России увеличилось количество вакансий в сфере туризма и гостиничного бизнеса. С ноября прошлого года прирост составил 21%. Тенденцию заметили аналитики исследовательского центра "Зарплата.ру".

Стало известно об увеличении спроса на специалистов в сфере туризма
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Увеличение спроса на специалистов в отрасли связано как с сезоном отпусков, так и со снятием всех ограничений после пандемии в прошлом году, а также с растущей популярностью внутреннего туризма и развитием азиатских направлений для путешественников", – объяснили эксперты.

Наиболее востребованными оказались менеджеры по туризму и бронированию, администраторы гостиниц и гиды. Кроме того, выяснилось, что вырос и их доход. С ноября работникам сферы туризма подняли зарплату на 13%.

Аналитики узнали, сколько получают менеджеры по туризму в разных городах:

  • в Москве – от 65 до 150 тысяч рублей;
  • в Санкт-Петербурге – от 50 до 100 тысяч рублей;
  • в Екатеринбурге – от 40 до 80 тысяч рублей;
  • в Новосибирске – от 35 до 70 тысяч рублей.
В свою очередь, у администраторов гостиниц и отелей может быть следующий заработок:
  • в Сочи – от 30 до 60 тысяч рублей;
  • в Анапе – от 15 до 50 тысяч рублей;
  • в Ялте – от 30 до 50 тысяч рублей.

Что касается горничных, им предлагают от 15 до 65 тысяч рублей за работу в Сочи и Анапе, а в Крыму – от 15 до 60 тысяч рублей.

Согласно результатам проведенного анализа, лучше всего платят гидам, исполнительным директорам турагентств и менеджерам по работе со следующими направлениями: Индия, Шри-Ланка, Южная и Юго-Восточная Азия.

Ранее стало известно, что больше всех в России уровнем своих зарплат довольны программисты, разработчики и прочие специалисты в области ИТ. Почти треть из опрошенных представителей данной сферы сообщили, что с началом нового года их зарплата была проиндексирована работодателем.

Следующими после программистов оказались довольны своим доходом представители медиасферы. При этом 22% из них сообщили, что могут работать удаленно, а также совмещать проекты.

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