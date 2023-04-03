«Уральские авиалинии» дезинформировали о времени вылета

«Уральские авиалинии» заявили о сбое программного обеспечения. Из-за этого пассажиры рейса U6-9051 по маршруту «Екатеринбург – Ханты-Мансийск» получили СМС-оповещение о переносе времени вылета. Об этом «ФедералПресс» сообщила Уральская транспортная прокуратура в официальном телеграм-канале.
Проверяющий орган заявил о нарушении законодательства в части защиты прав потребителей, а также воздушного законодательства.
«Фактически рейс состоялся согласно расписанию. Некоторые пассажиры не осуществили перелет данным рейсом. По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей», – сообщает транспортная прокуратура.
В ведомстве отмечают, что авиакомпания после проведения проверки осуществила перезагрузку соответствующих программ, которые обеспечивают стабильность работы системы оформления воздушных перевозок.
Пассажирам, которым по вине «Уральских авиалиний» не удалось использовать приобретенные билеты, вернули деньги за них.