$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

«Уральские авиалинии» дезинформировали о времени вылета: пришлось компенсировать деньгами

РИА "ФедералПресс"

«Уральские авиалинии» заявили о сбое программного обеспечения. Из-за этого пассажиры рейса U6-9051 по маршруту «Екатеринбург – Ханты-Мансийск» получили СМС-оповещение о переносе времени вылета. Об этом «ФедералПресс» сообщила Уральская транспортная прокуратура в официальном телеграм-канале.

«Уральские авиалинии» дезинформировали о времени вылета
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Проверяющий орган заявил о нарушении законодательства в части защиты прав потребителей, а также воздушного законодательства.

«Фактически рейс состоялся согласно расписанию. Некоторые пассажиры не осуществили перелет данным рейсом. По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей», – сообщает транспортная прокуратура.

В ведомстве отмечают, что авиакомпания после проведения проверки осуществила перезагрузку соответствующих программ, которые обеспечивают стабильность работы системы оформления воздушных перевозок.

Пассажирам, которым по вине «Уральских авиалиний» не удалось использовать приобретенные билеты, вернули деньги за них.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий