«Уральские авиалинии» дезинформировали о времени вылета

«Уральские авиалинии» заявили о сбое программного обеспечения. Из-за этого пассажиры рейса U6-9051 по маршруту «Екатеринбург – Ханты-Мансийск» получили СМС-оповещение о переносе времени вылета. Об этом «ФедералПресс» сообщила Уральская транспортная прокуратура в официальном телеграм-канале.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Проверяющий орган заявил о нарушении законодательства в части защиты прав потребителей, а также воздушного законодательства.

«Фактически рейс состоялся согласно расписанию. Некоторые пассажиры не осуществили перелет данным рейсом. По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей», – сообщает транспортная прокуратура.

В ведомстве отмечают, что авиакомпания после проведения проверки осуществила перезагрузку соответствующих программ, которые обеспечивают стабильность работы системы оформления воздушных перевозок.