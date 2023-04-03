Путешественник из Челябинска покорил самую северную точку Евразии

Челябинец Евгений Шаталов — бывалый путешественник, решил отправиться в экспедицию по Евразии вместе с командой «Про путешествия» и доехал до мыса Челюскина — самой северной точки материка. Об этом пишет «КП-Челябинск». Четверо туристов исколесили весь полуостров Таймыр.

— Арктический этап экспедиции стартовал 8 марта с главной площади Якутска, прошел через поселки Мирный и Удачный, Оленек, Саскылах и полуостров Таймыр. 24 марта команда достигла мыса Челюскин. А 29 марта вернулась в Хатангу, — рассказали в пресс-службе Председательства России в Арктическом совете.

В ведомстве отметили, что путешественники установили рекорд по самому быстрому похождению этого сложнейшего маршрута. Впрочем, Евгений Шаталов уверяет, что несмотря на сложность, маршрут обладает большим туристическим потенциалом, как и весь Север России.