Япония отменит все въездные ограничения для россиян

В Японии собираются отменить все действующие въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе россиян, с 8 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД популярной азиатской страны.

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Более того, 8 мая японское правительство запустит специальную процедуру под предварительным названием «геномный надзор за инфекционными заболеваниями». Цель программы — мониторинг эпидемической обстановки и притока новых вирусов и инфекций в страну из-за рубежа. Пока ее детали не раскрываются.