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2 часа назад

Популярная азиатская страна отменит все въездные ограничения для россиян

Lenta.ru

В Японии собираются отменить все действующие въездные ограничения по COVID-19 для иностранных туристов, в том числе россиян, с 8 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД популярной азиатской страны.

Япония отменит все въездные ограничения для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Более того, 8 мая японское правительство запустит специальную процедуру под предварительным названием «геномный надзор за инфекционными заболеваниями». Цель программы — мониторинг эпидемической обстановки и притока новых вирусов и инфекций в страну из-за рубежа. Пока ее детали не раскрываются.

В настоящее время прибывающим в Японию путешественникам необходимо предоставить сертификат о вакцинации тремя дозами препаратов от коронавируса, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). При отсутствии такового туристам нужно показать справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном за 72 часа до вылета. Все остальные требования и меры были сняты японскими властями в прошлом году.

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