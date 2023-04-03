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59 минут назад

Из Саратова открываются регулярные авиарейсы в Анталью

Новости Саратова

Авиакомпания «ИрАэро» с 29 апреля открывает прямые регулярные рейсы из международного саратовского аэропорта «Гагарин» в Анталью.

Из Саратова открываются регулярные авиарейсы в Анталью
Фото: Новости СаратоваНовости Саратова

Полеты запланированы с частотой два раза в неделю по четвергам и субботам на весенне-летнее расписание на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба аэропорта.

Вылет из Саратова по четвергам в 14:45 (по местному времени), прибытие в Анталью 17:55 (по местному времени). Вылет из Саратова по субботам в 17:15 (по местному времени), прибытие в Анталью в 20:25 по местному времени. Продажи билетов уже открыты.

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