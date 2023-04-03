Россияне чаще всего летали в Турцию, ОАЭ и Казахстан в марте

Чаще всего россияне в марте посещали Турцию, доля перелетов составила 15,4% от общего количества заграничных бронирований. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на платформу для планирования путешествий OneTwoTrip.

Фото: Москва 24 Москва 24

В марте самыми популярными городами Турции у россиян стали Анталья и Стамбул. Следом за этой страной расположились ОАЭ. Стало известно, что в Дубай и другие эмираты слетали 10,3% путешественников.

Третье место занял Казахстан с 9,7%. Чаще всего россияне летали в Алматы и Астану. Следом в списке расположились такие страны, как Армения (7,8%, Ереван), Узбекистан (7,7%, Ташкент и Самарканд) и Киргизия (6,7%, Бишкек и Ош).