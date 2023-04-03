Количество рейсов из Петербурга в Узбекистан выросло за год

Туристы из Петербурга начали активно интересоваться Узбекистаном. Всего за год количество авиарейсов из Северной столицы в города соседней с Россией южной республики достигло допандемийного уровня. Об этом рассказал представитель государственной авиакомпании Республики Узбекистан в Петербурге Хушнуд Артыков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам за последний год число рейсов из Санкт-Петербурга в Узбекистан выросло вдвое.

Чаще всего петербуржцы посещают Ташкент, Самарканд и Ургенч. Следом идут Бухара, Фергана и Термез.

Также в этом году наблюдается увеличение туристического потока из Узбекистана в Санкт-Петербург, передает издание «Невские новости».