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1 час назад

Во сколько россиянам обойдется путевка в Оман на майских праздниках

runews24.ru

Одним из главных плюсов путешествия в Оман является возможность безвизового въезда в страну на 14 дней.

Во сколько россиянам обойдется путевка в Оман на майских
Фото: runews24.rurunews24.ru

Российские туроператоры сообщили о росте популярности туров в Оман на период майских праздников, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что с 28 марта Oman Air расширил полетную программу, увеличив еженедельное количество рейсов между Москвой и Маскатом с четырех до семи.

Так, стоимость авиабилета в обе стороны на май и летние месяцы составит 41 тысячу рублей. Примерно столько же россиянам придется заплатить за стыковочный рейс в Дубай.

Стоимость тура на двоих на шесть ночей с размещением в отеле категории “пять звезд” для отдыха на майских праздниках составит от 223 тысяч рублей.

Стоит отметить, что одним из главных плюсов путешествия в Оман является возможность безвизового въезда в страну на 14 дней, а также достаточно комфортная погода для пляжного отдыха.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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