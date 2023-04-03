Во сколько россиянам обойдется путевка в Оман на майских

Одним из главных плюсов путешествия в Оман является возможность безвизового въезда в страну на 14 дней.

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Российские туроператоры сообщили о росте популярности туров в Оман на период майских праздников, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что с 28 марта Oman Air расширил полетную программу, увеличив еженедельное количество рейсов между Москвой и Маскатом с четырех до семи.

Так, стоимость авиабилета в обе стороны на май и летние месяцы составит 41 тысячу рублей. Примерно столько же россиянам придется заплатить за стыковочный рейс в Дубай.

Стоимость тура на двоих на шесть ночей с размещением в отеле категории “пять звезд” для отдыха на майских праздниках составит от 223 тысяч рублей.