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29 минут назад

Аналитики назвали самый дорогой билет на самолет из Москвы

Мира Маркина

Самым дорогим билетом самолет стал билет из Москвы в Цюрих. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу сервиса поездок и путешествий Туту.

Назван самый дорогой билет на самолет из Москвы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Дороже всего обошелся пассажирам в марте авиабилет на рейс Москва — Цюрих и обратно. Полет в первом классе стоил 1 111 006 рублей.

На втором месте по дороговизне оказались билеты из Москвы в Дубай. Как выяснили аналитики, за билеты на двоих туда-обратно бизнес-классом туристы заплатили по 722 284 рубля. Третье и четвертое места в рейтинге также достались авиабилетам по маршрутам Москва — Дубай.

Пятым оказался перелет бизнес-классом из Москвы в Любляну, Словения. Билет туда-обратно обошелся пассажиру в 546 126 рублей. Шестое место досталось стоимости перелета из Москвы в Тель-Авив. Билет в одну сторону стоил 462 094 рублей за бизнес-класс.

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Среди самых дорогих в рейтинге также билеты из Москвы в Стамбул, Измир, Сеул, Мале, Хошимин, Дели и Вену.

Ранее был назван самый дорогой тур марта.

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