Туристка рассказала о перелете из Пхукета в Москву через Шанхай

Туристка из Москвы рассказала TourDom.ru о своем опыте возвращения в Москву из Пхукета через Шанхай. На обратном пути были моменты, которые не очень порадовали.

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Отправились в путь 30 марта. После регистрации в аэропорту Пхукета туристам выдали два посадочных на рейсы China Eastern Airlines Пхукет – Шанхай и Шанхай – Москва и сообщили, что в шанхайском Пудуне не нужно будет забирать багаж – его выдали уже в Шереметьево:

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«Налепили красные ленточки на чемоданы, а нам на грудь прицепили наклейки с надписью TransCina Service».

Эльвира подчеркивает, что в тайском аэропорту было много пассажиров, поэтому советует приезжать на регистрацию заранее.

По прилете в Шанхай туристов в город не выпускали:

«Подождали, пока все соберутся, а затем завели в какое-то помещение. После проверили документы и отправили в транзитную зону».

Там продают все за наличные юани или принимают оплату по карте. Основная проблема, по словам нашей соотечественницы, – отсутствие интернета. Поэтому те путешественники, которые хотели расплатиться онлайн, были вынуждены либо отказаться от покупки, либо искать другие способы:

«Поэтому лучше заранее запастись наличкой, надежды на обменный пункт нужно оставить за дверями – его там нет».

Если пить очень хочется, а купить воду не получается или нет желания отдавать 22 юаня за маленькую бутылочку, то можно подойти к автоматам, расположенным недалеко от туалетов. Там предлагают бесплатно набрать теплую или горячую воду в пакетик. Некоторым путешественникам это пригодилось.

«В дьюти-фри цены приятнее, чем в Пхукете. Правда, выбор пока что меньше», – рассказывает девушка. По ее словам, шанхайский аэропорт постепенно «оживает» и за 2 недели произошли изменения: открылось несколько магазинов и людей стало больше.

Что касается питания в самолете, то оно собеседнице не понравилось: «Вместо свинины – куски жира». Эльвира вместе с семьей перед вылетом поступила так: купила контейнер и сложила в него замороженную колбасу и наггетсы из Макдоналдса. Притязательным в еде туристам лучше озаботиться этим вопросом заранее – можно поступить так же, как наша соотечественница, либо взять с собой другие продукты.