«Запаситесь наличкой»: туристка рассказала о перелете из Пхукета в Москву через Шанхай
Туристка из Москвы рассказала TourDom.ru о своем опыте возвращения в Москву из Пхукета через Шанхай. На обратном пути были моменты, которые не очень порадовали.
Отправились в путь 30 марта. После регистрации в аэропорту Пхукета туристам выдали два посадочных на рейсы China Eastern Airlines Пхукет – Шанхай и Шанхай – Москва и сообщили, что в шанхайском Пудуне не нужно будет забирать багаж – его выдали уже в Шереметьево:
«Налепили красные ленточки на чемоданы, а нам на грудь прицепили наклейки с надписью TransCina Service».
Эльвира подчеркивает, что в тайском аэропорту было много пассажиров, поэтому советует приезжать на регистрацию заранее.
По прилете в Шанхай туристов в город не выпускали:
«Подождали, пока все соберутся, а затем завели в какое-то помещение. После проверили документы и отправили в транзитную зону».
Там продают все за наличные юани или принимают оплату по карте. Основная проблема, по словам нашей соотечественницы, – отсутствие интернета. Поэтому те путешественники, которые хотели расплатиться онлайн, были вынуждены либо отказаться от покупки, либо искать другие способы:
«Поэтому лучше заранее запастись наличкой, надежды на обменный пункт нужно оставить за дверями – его там нет».
Если пить очень хочется, а купить воду не получается или нет желания отдавать 22 юаня за маленькую бутылочку, то можно подойти к автоматам, расположенным недалеко от туалетов. Там предлагают бесплатно набрать теплую или горячую воду в пакетик. Некоторым путешественникам это пригодилось.
«В дьюти-фри цены приятнее, чем в Пхукете. Правда, выбор пока что меньше», – рассказывает девушка. По ее словам, шанхайский аэропорт постепенно «оживает» и за 2 недели произошли изменения: открылось несколько магазинов и людей стало больше.
Что касается питания в самолете, то оно собеседнице не понравилось: «Вместо свинины – куски жира». Эльвира вместе с семьей перед вылетом поступила так: купила контейнер и сложила в него замороженную колбасу и наггетсы из Макдоналдса. Притязательным в еде туристам лучше озаботиться этим вопросом заранее – можно поступить так же, как наша соотечественница, либо взять с собой другие продукты.
Еще моменты, на которые Эльвира порекомендовала обратить внимание. Во время перелета на всех пунктах контроля спрашивают билеты, поэтому лучше распечатать их. По прилете в Шанхай нужно в очередной раз получать QR-код. И хотя об этом мы уже писали, не будет лишним повторить еще раз. Оформить QR можно в аэропорту в Шанхае – вместо телефонного номера достаточно ввести 11 любых цифр (советует начинать с 13 и т. д.), выбрать любую провинцию, а также внести данные вымышленного китайца. Если в поле «гражданство» название Russian Federation подчеркивается красным цветом, то стоит проверить наличие лишних пробелов и несколько раз нажать на это поле. В любом случае на месте дежурят сотрудники аэропорта, которые помогают пассажирам.