Из Сочи в Турцию запустят пассажирские паромы

Новость о том, что с 1 мая из Сочи в турецкий Трабзон планируют запустить паромы, появилась 1 апреля. "Думаю, это не шутка, но сообщить поспешили", - ответили корреспонденту "РГ" в сочинском морпорту. Откуда информация? Одно из турецких изданий ссылается на главу Торгово-промышленной палаты Трабзона Эркута Челеби.

Фото: Российская Газета Российская Газета

По его словам, этот вопрос обсуждается с российской стороной и уже 6 апреля планируется подписать соглашение о начале морских перевозок.

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Предполагается, что рейсы между Сочи и Трабзоном будет выполнять пассажирский паром, способный перевозить 300 человек, 200 автомобилей, 6 автобусов и 12 контейнеров для сыпучих грузов.

- Запуск паромов из Сочи в Трабзон находится на стадии переговоров, - рассказал "РГ" гендиректор морского торгового порта Сочи Юрий Владимиров. - Последний раз через турецкое консульство мы обсуждали планы две недели назад. Пока никакой конкретики, со мной по этому поводу никто не связывался. Вопрос еще нужно будет обсудить на координационном совете с участием таможенников, пограничников и других специалистов. В принципе это недолгий процесс.

По данным турецкой стороны, подписание соглашения о запуске паромного сообщения Сочи - Трабзон состоится 6 апреля

Идея восстановить паромы из Сочи в Трабзон витает уже давно. С 1992 по 2014 год периодически между городами было налажено паромное сообщение, которое прервали при подготовке к Олимпиаде-2014 из-за требований безопасности.

По опыту прошлых лет, к сожалению, не удавалось надолго наладить паромные перевозки, уточнила заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Сочи Наталья Ахтырская.

- Значит, не было той экономической составляющей, которая до сих пор держала бы проект на плаву, - объяснила она. - Во всех странах малотоннажные перевозки дотируются. В любом проекте основой является рентабельность. Замечательно, если этот проект будет приносить прибыль.

С Трабзоном у Сочи историческая связь. Это самый близкий город-побратим курорта с 1991 года. Расстояние по прямой через Черное море составляет 288 километров.

- Раньше паромы завозили из Турции продукты и другие товары, - вспомнила руководитель компании, занимающейся созданием и развитием марин, Ольга Шебзухова. - Однако площадь Южного мола тогда превратилась в торгово-перевалочную базу, куда заезжали фуры для вывоза товаров из центра города. Для курорта это было очень дискомфортно - рядом приморская набережная, центральный пляж, толпы отдыхающих. К счастью, эта территория снова стала курортной, иногда там проводятся в основном культурные мероприятия. Возвращение пассажирских паромов важно для города - для туристов и представителей бизнеса.